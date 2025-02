Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

È stato un fine settimana ricco di partite per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con diversi risultati importanti. Cominciamo dal triplo successo esterno di Under 16, Under 15 e Under 13 sul campo della Cremonese, tre vittorie con altrettanti clean sheet che muovono le classifiche di categoria. Belle affermazioni anche per Under 18 (a Bologna) e Under 17, in casa sul Mantova, mentre cadono in casa le due formazioni Primavera, maschile e femminile, e l'Under 17 femminile nella prima giornata della fase interregionale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 25ª giornata, Milan-Sassuolo 0-1

PRIMAVERA FEMMINILE: 17ª giornata, Milan-Roma 1-3 (34'st Rossi)

UNDER 18: 22ª giornata, Bologna-Milan 0-2 (33' Di Siena, 37'st Dotta)

UNDER 17: 19ª giornata, Milan-Mantova 3-0 (1' Zaramella, 32' Pandolfi, 12'st Lontani)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata (fase interregionale), Milan-Juventus 1-4 (27' Montaperto)

UNDER 16: 18ª giornata, Cremonese-Milan 0-3 (11'st Angelicchio, 28'st Rusu e 31'st Avogadro)

UNDER 15: 18ª giornata, Cremonese-Milan 0-5 (1' e 12'st Borsa, 14' De Nicola, 39' e 15'st Jadid)

UNDER 14: 14ª giornata, Milan-Inter 1-2 (24' Cazzaniga)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Football Club Milanese 1-10 (Ceresa)

UNDER 13: 12ª giornata, Cremonese-Milan 0-6 (Colombo, Crisci, Fresolone, Grimoldi, Kostyuk, Rampoldi)

UNDER 12: campionato, Circolo Giovanile Bresso-Milan 2-6 (Sorrentino x3, Bernasconi x2, D'Anna)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milan-Aldini 2-3 (Campanella, Colombo)

UNDER 11: campionato, Milan-Franco Scarioni 4-0 (Pallotta x2, Campus, Ilardi)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Città di Opera-Milan 0-13 (Delmiglio x4, Mazzei x3, Carofiglio x2, Brescia, De Carlo, Gottarelli, Loconte)

UNDER 10: campionato, Pro Sesto-Milan 2-5 (Sabella x2, Ferrara, Morganella, Vera Garcia)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent 8-0 (Palizzi x4, Aliprandi x3, Santeramo)

UNDER 9: campionato, Milan-Rozzano 8-1 (Morganella x3, Casati x2, Bamba, Locatelli, Trovato)