Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Risultati agrodolci nel weekend del nostro Settore Giovanile, il primo del mese di marzo. Fine settimana senz'altro positivo per la Primavera femminile, che a Napoli ritrova il successo conquistando tre punti che tengono viva la corsa alla Final Four Scudetto. Bilancio in assoluto equilibrio nei tre Derby disputati: vince l'Under 16 (successo prezioso per la classifica), pareggia l'Under 17 e perde di misura l'Under 15. Belle vittorie nella fase interregionale per Under 17 e Under 15 femminili, sconfitte per Primavera maschile e Under 18.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 28ª giornata, Hellas Verona-Milan 4-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 18ª giornata, Napoli-Milan 0-2 (15' Pomati, 17'st Longobardi)

UNDER 18: 24ª giornata, Torino-Milan 4-0

UNDER 17: 20ª giornata, Inter-Milan 2-2 (7'st Lontani, 35'st Plazzotta)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata (fase interregionale), Rhodense-Milan 0-6 (2' e 21'st Dancelli; 15' e 4'st Bertoni; 18' Tomaselli; 26'st Elshami)

UNDER 16: 20ª giornata, Milan-Inter 1-0 (6' Avogadro)

UNDER 15: 20ª giornata, Milan-Inter 0-1

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata (fase interregionale), Milan-Hellas Verona 2-0 (15'st Colombo, 24'st Carco)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Rogoredo-Milan 1-0

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milan-Romano Bianco 12-0 (Marrone x4; Manuini x2, Venditto x2; Luccarelli, Michelon, Nembri, Pinna)

UNDER 11: campionato, Milan-Pro Sesto 4-2 (Campus, Palotta, Sartori, Zaza)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Nuova Bolgiano-Milan 1-1 (Mazzei)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano 2-4 (Pagni, Palizzi)

UNDER 9: campionato, Milan-MFA 5-1 (Morganella x3; Locatelli, Mineo)