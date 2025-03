Settore giovanile: i risultati del weekend

Un fine settimana davvero positivo per il Settore Giovanile rossonero, che ha registrato vittorie belle e importanti con diverse squadre. L'Under 18 ha inaugurato il weekend venerdì battendo 3-1 il Lecce mentre la Primavera di Guidi è andata molto vicina alla vittoria nel Derby contro l'Inter (1-1 il finale). Tra sabato e domenica, poi, belle vittorie contro il Como per l'Under 16 e l'Under 15, mentre l'Under 17 si è imposta largamente sul Venezia. Bene Under 14 e Under 13, per entrambe un 4-0 in trasferta. Successi nella 4ª giornata della Fase Interregionale sia per Under 17 femminile (5-1 al Genoa) sia per l'Under 15 femminile, 2-0 all'Atalanta. Rivediamo il dettaglio di tutti i risultati del weekend appena concluso.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Lecce 3-1 (1'st Dotta, 24'st e 28'st Asanji)

UNDER 14: 11ª giornata, Pro Vercelli-Milan 0-4 (21' Cremonesi, 26' Boniforti, 28'st Tebaldi, 33'st Fiorenza)

PRIMAVERA: 28ª giornata, Milan-Inter 1-1 (2'st Perrucci)

UNDER 16: 21ª giornata, Como-Milan 1-3 (7'st e 20'st Rusu, 13'st Martini)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Futura Segrate 2-3 (Mazzei, Bacuzzi)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Milan-Genoa 5-1 (39' Rabbolini, 10'st Di Falco, 17'st, 19'st e 29'st Strauss)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi 3-2 (10' e 33' Ferrari, 30'st Celentano)

UNDER 13: 6ª giornata di ritorno, Feralpisalò-Milan 0-4 (2x Tarabugi, Kostyuk, Fresolone)

UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan 1-4 (2x Sorrentino, 2x Bernasconi)

UNDER 17: 21ª giornata, Milan-Venezia 6-1 (14', 28'st e 31'st Lontani, 18' e 33' Pandolfi, 25'st Plazzotta)

UNDER 15: 21ª giornata, Como-Milan 0-1 (19'st Borsa)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Atalanta-Milan 0-2 (2' Fiore, 18'st Carco)