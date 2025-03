Settore giovanile: i risultati del weekend

Programma ridotto ma egualmente denso di appuntamenti importanti, quello del weekend del nostro Settore Giovanile. In copertina c'è indubbiamente l'impresa della Primavera maschile, corsara sul campo della capolista Roma, mentre la Primavera femminile ha riposato in vista dell'imminente impegno alla Viareggio Women's Cup, dove difenderemo il trofeo vinto nelle ultime due stagioni. Una vittoria per parte nel doppio confronto con l'Hellas Verona: vince l'U15, perde di misura l'U16. Bella vittoria interna per l'U14, pari esterno per l'U17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 29ª giornata, Roma-Milan 1-3 (21'st Perrucci, 33'st Hodzic, 51'st Bakoune)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Sampdoria-Milan 1-1 (50'st Atamo)

UNDER 16: 22ª giornata, Milan-Hellas Verona 1-2 (10'st Avogadro)

UNDER 15: 22ª giornata, Milan-Hellas Verona 5-0 (8' e 9'st Jadid; 33' De Nicola; 19'st Fall; 38'st Ferrario)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Milan-Südtirol 1-3 (8'st Fiore)

UNDER 14: campionato, Milan-Renate 4-0 (13', 33' e 9'st Fiorenza; 32'st Boniforti)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Locate-Milan 4-1 (Parrella)

UNDER 13: campionato, Milan-Mantova 10-0 (Baratti x3; Kostyuk x2; Colombelli, Crisci, Fresolone, Grimoldi, Tarabugi)

UNDER 12: campionato, Pro Sesto-Milan 1-7 (Bernasconi x2, D'Anna x2, Sorrentino x2; Massa)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Alcione-Milan 1-2 (Campanella, Megna)

UNDER 11: campionato, Milan-Enotria 5-2 (Campus x2, Palotta x2; Boriani)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi 1927 2-3 (Lucchetti, Bacuzzi)

UNDER 10: campionato, MFA-Milan 2-6 (Ottaviano x2, Sabella x2; Ferrara, Morganella)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Sempione Half 1919 8-5 (Aliprandi x3; Focarete x2; Santeramo, Scotti, Tosoni)

UNDER 9: campionato, Milan-Alcione 7-0 (Bamba x2, Morganella x2; Casati, Mineo, Pisani)