Una gran vittoria (1-5) nel Derby per l'U17 Femminile, che continua il suo bel momento stravincendo la sentita sfida contro le pari età nerazzurre. Bella vittoria anche per l'U17 maschile, che in casa batte l'Hellas Verona e resta in scia all'Inter, consolidando anche il secondo posto con cinque punti di margine sull'Udinese. Perde l'U16 contro l'Atalanta, 2-2 sempre contro gli orobici per l'U15. Successo casalingo per l'U15 femminile, 3-0 sul Sarnico nella settima giornata della fase interregionale del campionato. Ecco il riepilogo del fine settimana del nostro Settore Giovanile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 11: campionato, Aldini-Milan 3-6 (Sartori x3, Campus, Palotta, autogol)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Nuova Bolgiano-Milan 2-0

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Sangiuliano-Milan 2-4 (Carofiglio x2, Fraschini, Mazzei)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan 1-5 (10' Montaperto, 34' Di Falco, 37' Cortinovis, 17'st Strauss, 37'st Galluzzi)

UNDER 12: campionato, Milan-Sedriano 3-2 (D'Anna x2, Sorrentino)

UNDER 10: campionato, Milan-Aldini 8-4 (Morganella x3, Sabella x3, Ferrara, Ottaviano)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Garibaldina 1932-Milan 2-3 (Focarete, Palizzi, Santeramo)

UNDER 13: 18ª giornata, Milan-Lumezzane 12-0 (Grimoldi x3, Crisci x2, Kostyuk x2, Bernasconi, Fresolone, Kharkevych, Rampoldi, Somma)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Milan-Sarnico 3-0 (21' Cappello, 15'st Raffaelli, 18'st Dan)

UNDER 10: campionato, Villa-Milan 5-9 (Canito x2, Kacaj x2, Djilo Kom, Ferrara, Luccarelli, Sabella, Vera Garcia)

UNDER 15: 23ª giornata, Atalanta-Milan 2-2 (3' Borsa, 34' Jadid)

UNDER 14: 20ª giornata, Milan-Lecco 3-0 (2' Cenedese, 36' Vigil, 31'st Ba)

UNDER 17: 23ª giornata, Milan-Hellas Verona 4-1 (14' Plazzotta, 33' Lontani, 9'st La Mantia, 42'st Grassini)

UNDER 16: 23ª giornata, Atalanta-Milan 2-1 (29' Avogadro)