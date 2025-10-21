Settore giovanile: i risultati del weekend

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend del settore giovanile rossonero: "Nel weekend è arrivato il secondo pareggio di fila per la Primavera maschile, stavolta a Zingonia: lo 0-0 contro l'Atalanta ha valore e significato dopo una buona prestazione, permettendo di rimanere all'ottavo posto grazie ai 12 punti (a -3 dai playoff). Comincia la Coppa Italia della Primavera femminile, sconfitta 1-3 a Parma. Con Under 16 e Under 15 senza campionato, ci pensa l'Under 17 a sorridere battendo 3-2 il Padova e appaiando un gruppone di avversari a quota 9. Bene l'Under 15 femminile in casa, pari esterno per l'Under 17 femminile. Ampio, positivo e pieno di gol anche il bilancio dei piccoli.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8ª giornata, Atalanta-Milan 0-0

PRIMAVERA FEMMINILE: Coppa Italia (1° Turno), Parma-Milan 3-1 (34'st Appiah)

UNDER 17: 7ª giornata, Padova-Milan 2-3 (16' Menon, 10'st Martini, 38'st Colombo)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan 2-2 (Carco, El Shamy)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-FatimaTraccia 5-0 (Frasisti, Borghi, Magrini, Di Bernardo, Ferrari)

UNDER 14: campionato, Alcione-Milan 2-4 (Crisci, Kostiuk, Gagliardi, Tarabugi)

UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan 3-7 (D'Anna, Treccani, Gambarotto, Mazreku, Magrassi, Sorrentino, Mamadou)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Circolo Bresso-Milan 3-0

UNDER 12: campionato, Club Milano-Milan 0-5 (Sartori, Bangagne, Portanova, Palotta, Campus)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Pro Sesto 2-7 (Vergani, Aliprandi)

UNDER 10: campionato, Villa-Milan 2-13 (Mineo x3, Bamba x3, Casati x2, Paganelli, Grazioli, Trovato, Binotto, Grammatico)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo 8-0 (Aglioni x3, Palizzi x2, Focarete, Santeramo, autogol)".