Settore giovanile: il programma del weekend
Questo il programma del settore giovanile del Milan per questo week end riportato dal sito ufficiale rossonero: "La pausa per le nazionali della Prima Squadra maschile (e della Primavera) non significa un rallentamento dell'attività del nostro Settore Giovanile: il fine settimana in arrivo è ricco di appuntamenti importanti. Sabato dedicato soprattutto alle Under più piccole, con il primo atto di una doppia sfida che Under 14 e Under 13 vivranno contro la Juventus. Domenica tanto spazio per le Under femminili, a cominciare dalla Primavera di Zago che ospita un Arezzo a punteggio pieno dopo tre giornate. Non solo weekend, però: lunedì si giocherà il Derby dell'Under 18, mercoledì l'Under 17 recupera l'impegno sul campo dell'Atalanta.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 11 OTTOBRE
UNDER 11: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.40 - Via Don Calabria 16, Milano
UNDER 9: campionato, Sedriano-Milan, ore 14.15 - CS Comunale, via Campo Sportivo 12, Sedriano (MI)
UNDER 12: campionato, Milan-Franco Scarioni, ore 14.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Frog Milano-Milan, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: campionato, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Milan-Juventus, ore 15.30 - PUMA House of Football
DOMENICA 12 OTTOBRE
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Iris-Milan, ore 9.15 - Via Faraday 15, Milano
UNDER 15: 5ª giornata, Venezia-Milan, ore 10.30 - CS Taliercio, Venezia
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cimiano-Milan, ore 11.00 - Via Don Calabria 16, Milano
UNDER 14: campionato, Milan-Juventus, ore 11.30 - PUMA House of Football
UNDER 16: 5ª giornata, Venezia-Milan, ore 12.30 - CS Taliercio, Venezia
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, San Giuliano-Milan, ore 14.30 - CS Comunale, via Toscana 1, Sangiuliano Milanese
PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Arezzo, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: recupero campionato, Franco Scarioni-Milan, ore 15.30
UNDER 9: campionato, Suno-Milan, ore 16.00 - Viale Voli 5, Suno (NO)
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
UNDER 18: 6ª giornata, Inter-Milan, ore 15.30 - Konami Youth Development Center, Milano
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE
UNDER 17: 2ª giornata (recupero), Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Corso Europa 46, Ciserano (BG)".
