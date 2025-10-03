Milan Primavera, Ossola: "Stiamo crescendo, vogliamo fare una grande stagione"

Lorenzo Ossola, calciatore del Milan Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero.

Che momento è?

"Un bel momento perché stiamo crescendo molto, e anche i ragazzi più piccoli stanno iniziando a salire di livello com'è giusto che sia dopo un passaggio di categoria che per molti è complicto ma anche i più piccoli stanno rispondendo bene. Siamo contenti, stiamo diventando sempre più gruppo e squadra, stiamo crescendo molto sotto questo punto di vista e sono contento".

Sull'esperienza e i più giovani.

"In passato ero il più giovane, avere un aiuto da un ragazzo più esperto di me mi ha dato una mano. L'anno scorso c'è stato Matteo Dutu che mi ha aiutato in molte situazioni, quest'anno voglio essere una figura esperta per aiutare i ragazzi più giovani".

Il progetto.

"Credo che al Milan stiamo facendo un bel progetto sia per Primavera sia Milan Futuro, qualche ragazzo cambia categoria. L'esordio motivo di orgoglio, tutta la mia famiglia da sempre mi ha aiutato nonostante non sia vicinissimo, in particolare i miei nonn che anche ora mi chamano sempre".

La prima volta al Vismara.

"Quando sono venuto al Vismara la prima volta misembrava un parco giochi, il mio sogno era qui. Sono milanista da quando sono nato, quindi era un sogno".

Sul campionato.

"Avere la possibilità di confrontarci in un campionato di livello e quello dell'Under 23, che è duro e impari prima, determinate cose qui magari riesci a farle. Un gradino in più per avvicinarci al calcio dei grandi".

Il mister?

"L'ho avuto già nell'Under 17, riaverlo in Primavera mi dà grande responsabilità. Ma anche un senso di appartenenza".

Una regola da rispettare?

Il fatto delle cuffie, soprattutto quelle grandi che in camp non si possono mettere. O piccole o non le mettiamo.

I prossimi obiettivi?

"Veniamo da tre partite in cui non abbiamo perso punti, tre risultati positivi. Lavoriamo ogni giorno per riuscire ad arrivare alla partita con le tattiche giuste, in campo cerchiamo di divertirci ed esprimere al meglio le nostre potenzialità. Quest'anno vogliamo fare una grande stagione, migliorare singolarmente e di gruppo. Poi collezionare qualche presenza con il Milan Futuro, che è un grandissimo step prima del calcio dei grandi".