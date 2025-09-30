Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato i risultati del settore giovanile rossonero nell'ultimo weekend: "È stato un fine settimana di gol e sorrisi per le squadre del nostro Settore Giovanile. Doppio 1-0 esterno - che fa morale e classifica - per le due formazioni Primavera, corsare sui campi di Cremonese e Genoa. Vittorie con tante marcatrici sul tabellino per altre due Under femminili (U17 e U15), doppio successo sul Como per U14 e U13 all'esordio stagionale. Vittorie con tanti gol e porta inviolata anche per Under 16 e Under 15 in casa del Mantova.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 6ª giornata, Cremonese-Milan 0-1 (19' Ossola)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Genoa-Milan 0-1 (38'st rig. Arboleda)

UNDER 18: 4ª giornata, Cagliari-Milan 0-0

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Milano Arena Sport 10-0 (4', 5'st e 9'st Ferranti; 37', 7'st e 27'st Marinari; 18'st e 32'st Parrella; 20'st Parolo; 35'st Cappello)

UNDER 16: 3ª giornata, Mantova-Milan 0-4 (9' Borsa; 9'st Marasco; 12'st De Nicola; 38'st Esposti)

UNDER 15: 3ª giornata, Mantova-Milan 0-6 (14' Cenedese; 15' e 28' Fiorenza; 18' Manna; 6'st Amagua; 40'st Ba)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Real Basiglio-Milan 1-12 (7' e 16' Molinini; 13', 17' e 18' Ferrari; 20' Magrini; 27' e 6'st Marrone; 30' Frasisti; 32' Quaglia; 11'st Megna; 27'st Salvalaggio)

UNDER 14: campionato, Milan-Como 2-0 (27' Bernasconi, 33' Tarabugi)

UNDER 13: campionato, Milan-Como 2-0 (Treccani, Mazreku)".