Settore giovanile rossonero, i match di oggi: due derby per U11 e U12
MilanNews.it
Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile del Milan:
PRIMAVERA: 7ª giornata, Milan-Monza, ore 13.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Bra-Milan, ore 15.00 - Comunale Bravi, Bra (CN)
UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 12: campionato, Accademia Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea 51, Milano
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-CB Academy, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Bra-Milan, ore 16.30 - Comunale Bravi, Bra (CN)
Pubblicità
Settore Giovanile
Le più lette
1 Il retroscena di Di Stefano: "Appena ha visto i primi allenamenti, Allegri ha detto: 'Lui non si tocca'"
2 Passerini: "Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti, perché non lo dovrei fare io?!'"
4 Ordine: "Allegri ha capito quale sia la trappola mortale che qualche tifoso mascherato gli ha teso in queste settimane scommettendo sullo scudetto al Milan"
Primo Piano
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com