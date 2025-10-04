Settore giovanile rossonero, i match di oggi: due derby per U11 e U12

Oggi alle 07:47
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile del Milan:

PRIMAVERA: 7ª giornata, Milan-Monza, ore 13.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: campionato, Bra-Milan, ore 15.00 - Comunale Bravi, Bra (CN)

UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 12: campionato, Accademia Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea 51, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-CB Academy, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: campionato, Bra-Milan, ore 16.30 - Comunale Bravi, Bra (CN)