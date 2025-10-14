Settore giovanile: i risultati del weekend
Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo weekend: "Terza vittoria di fila tenendo anche la porta inviolata per la Primavera femminile, è bastato l'1-0 per battere l'Arezzo e agganciare il secondo posto in campionato. Derby amaro per l'Under 18, ko 1-2. Brillante e netto il raccolto di Under 16 e Under 15 a Venezia: 4-2 per i ragazzi di Mister Parolo che restano in piena zona di vertice e 4-1 per i ragazzi di Mister Cresta che rimangono da soli in vetta. Bene il bilancio di Under 14 e Under 13: 5-3 (poker di Kostyuk) e 2-1, doppio successo sulla Juve. Sorride anche l'Under 15 femminile.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Arezzo 1-0 (16'st Montaperto)
UNDER 18: 6ª giornata, Inter-Milan 2-1 (32'st Batistini)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Iris-Milan 2-0
UNDER 16: 5ª giornata, Venezia-Milan 2-4 (10' Piazza, 40' Sorrentino, 13'st Borsa, 28'st Esposti)
UNDER 15: 5ª giornata, Venezia-Milan 1-4 (14'st Braida, 19'st Zaidane, 26'st Tebaldi, 43'st Santopaolo)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Frog Milano-Milan 0-6 (Borghi x3, Ferrari, Salvalaggio, Quaglia)
UNDER 14: campionato, Milan-Juventus 5-3 (Kostyuk x4, Colombo)
UNDER 13: campionato, Milan-Juventus 2-1 (Ruggeri, Mamadou)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano 3-4 (Campanella x2, Nembri)
UNDER 12: campionato, Milan-Franco Scarioni 5-2 (Ilardi, Portanova, Caca, Campus, Perfetti)
UNDER 11: campionato, Cimiano-Milan 2-2 (Caliari, Sabella)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cimiano-Milan 3-1 (Aliprandi)
UNDER 10: campionato, Milan-Lombardia Uno 6-0 (Grazioli x2, Mineo x2, Pisani, Morganella)
UNDER 10: recupero campionato, Franco Scarioni-Milan 5-10 (Bamba x4, Mineo x2, Trovato, Pisani, Casati, Beltrame)
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Sangiuliano-Milan 4-0
UNDER 9: campionato, Sedriano-Milan 2-7 (Bonfanti x2, Pagani, Mboup, Meroni, Tobia, Villa)".
