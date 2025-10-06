Settore giovanile: i risultati del weekend

Questo il resoconto del week end del settore giovanile del Milan riportato dal sito ufficiale rossonero: "Un fine settimana ricco di partite per le squadre del nostro Settore Giovanile vede in copertina la Primavera femminile, che alla PUMA House of Football centra il secondo successo consecutivo imponendo tre gol per tempo al Cesena. Belle affermazioni anche per le due Under 15, maschile e femminile, mentre l'Under 16 "eguaglia" contro il Monza il 2-2 ottenuto dalla Primavera maschile con la stessa avversaria. Gol e sorrisi per le Under più piccole, quelle dell'attività di base, che hanno dato il via alla loro attività sportiva.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 7ª giornata, Milan-Monza 2-2 (1'st La Mantia, 44'st Plazzotta)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Cesena 6-0 (21' Strauss; 35' Artioli; 43' Cortinovis; 8'st e 45'st Arboleda; 28'st Tomaselli)

UNDER 18: 5ª giornata, Milan-Genoa 1-2 (4'st Lupo)

UNDER 17: 5ª giornata, Mantova-Milan 3-1 (40' Mbaye)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Trial Rozzano-Milan 5-3 (17' Ferranti, 10'st rig. Cappello, 14'st rig. Duina)

UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Monza 2-2 (20' Sorrentino, 29'st Esposti)

UNDER 15: 4ª giornata, Milan-Monza 1-0 (9' Cenedese)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-CB Academy 11-0 (3' e 8'st Marinari; 5' Magrini; 15', 19' e 34'st Ferrari; 12'st e 18'st Ceresa; 13'st e 16'st Megna; 28'st Manuini)

UNDER 14: campionato, Bra-Milan 0-10 (23' Rampoldi; 24', 32' e 34' Kostyuk; 26' Fresolone; 4'st Gagliardi; 11'st, 14'st, 32'st Crisci; 35'st Marku)

UNDER 13: campionato, Bra-Milan 1-5 (D'Anna x2, Sorrentino x2, Mazreku)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Vighignolo-Milan 2-3 (Luccarelli x2, Bruni)

UNDER 12: campionato, Accademia Inter-Milan 0-5 (Campus x2, Ilardi x2, Palotta)

UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Inter 6-3 (Licaj x2, Sabella x2, Vera x2)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Romano Bianco 5-4 (Brescia, Carofiglio, Fraschini, Guardiani, Nicola)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Accademia Inter 0-4

UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese 5-0 (Villa x2, Bonfanti, Tobia, Tonali)".