Settore giovanile, il ricco programma del weekend rossonero
Il primo fine settimana di ottobre porta con sé un ricchissimo programma di partite per le squadre del nostro Settore Giovanile. A spiccare sono le tante sfide - ben quattro - contro il Monza: dalla Primavera maschile (allo Sportitalia Village di Carate Brianza) a Under 18, Under 16 e Under 15 al PUMA House of Football. In casa anche diverse Under femminili (su tutte la Primavera, che riceve il Cesena) in un weekend che proporrà complessivamente 16 partite, di cui 9 al sabato.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 4 OTTOBRE
PRIMAVERA: 7ª giornata, Milan-Monza, ore 13.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Città di Segrate-Milan, ore 14.00 - CS Don Giussani, Segrate (MI)
UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Bra-Milan, ore 15.00 - Comunale Bravi, Bra (CN)
UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 12: campionato, Accademia Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea 51, Milano
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-CB Academy, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Bra-Milan, ore 16.30 - Comunale Bravi, Bra (CN)
DOMENICA 5 OTTOBRE
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Trial Rozzano-Milan, ore 9.15 - Via Monte Amiata 34, Rozzano (MI)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Romano Bianco, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 15: 4ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Cesena, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 5ª giornata, Milan-Genoa, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 17: 5ª giornata, Mantova-Milan, ore 15.00 - CS Comunale "Bosco Virgiliano", Mantova
