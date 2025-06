Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

Fine settimana dai due volti per il Settore Giovanile rossonero, segnato da un grande trionfo e da una sconfitta netta. Le ragazze dell’Under 12 Femminile hanno conquistato il titolo di Campionesse d’Italia, dominando la Final Four di Coverciano con tre vittorie su tre e imponendosi su Inter, Palermo e Roma. Cade invece in semifinale l’Under 15 maschile, travolta in trasferta dalla Fiorentina. Bene anche l'U17 Femminile che vince nettamente contro il Cesena e accede alle semifinali della Fase Nazionale. Infine l'U15 Femminile vince di misura l'andata con il Sassuolo in trasferta.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 12 FEMMINILE: Final Four Scudetto - Milan Campione d'Italia

Milan-Inter 2-1 (5'st e 12'st Toma)

Milan-Palermo 4-0 (7' e 15' Campanella, 4'st Toma, 6'st Manuini)

Milan-Roma 2-0 (8' Pinna, 9'st Colombo)

UNDER 15: Semifinale (ritorno), Fiorentina-Milan 6-0

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata - Fase Nazionale, Milan-Cesena 6-0 (1', 27' e 20'st Tomaselli, 6' Galluzzi, 9' Montaperto, 34' Di Falco)

UNDER 15 FEMMINILE: Semifinale (andata), Sassuolo-Milan 0-1 (7' Ferranti)