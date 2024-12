Settore Giovanile, i risultati del weekend: sconfitta per la Primavera

La Primavera maschile non riesce a bissare il successo di Bogliaco in campionato né a riscattare l'eliminazione europea. A Meda passa la Juventus che costringe allo stop, nonostante una prova non certo minore rispetto all'avversario. Vince invece la Primavera femminile, avendo la meglio sul Parma e riscattando il Derby negativo. Passo falso dell'Under 17, che però rimane in vetta, perdono l'Under 16 e l'Under 15 nel doppio incrocio col Brescia. Nell'impegno del lunedì, 0-0 contro l'Atalanta per l'U18.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 15ª giornata, Milan-Juventus 1-2 (14'st Sala)

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Parma 2-0 (16' e 15'st Longobardi)

UNDER 18: 15ª giornata, Atalanta-Milan 0-0

UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Monza 1-2 (37' La Mantia)

UNDER 17 FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-CB Academy 0-6

UNDER 16: 12ª giornata, Milan-Brescia 2-3 (37' Bonomi, 25'st Angelicchio)

UNDER 15: 12ª giornata, Milan-Brescia 0-2

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Academy Calvairate-Milan 1-1 (18' Carco)

UNDER 14 FEMMINILE: 12ª giornata, Milan-Frog Milano 3-1 (Ferrari, Quaglia, Ripamonti)

UNDER 12: Campionato, Milan-Acc. Inter 0-3

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Nuova Bolgiano-Milan 2-3 (Mazzei, Delmiglio, Carofiglio)