Settore giovanile, i risultati del weekend: U18 capolista

Una domenica di gloria per il Settore Giovanile rossonero, con sole vittorie. Ad aprire la giornata è stata la Primavera di Abate, che ha superato 3-0 a domicilio il Bologna grazie alla doppietta di Mangiameli e al gol di Alesi. A ruota sono arrivati i larghi successi di Under 17 Femminile, Under 15, Under 16 e Under 13. Assume grande valore il risultato dell'Under 18 di Mister Terni, che supera il Cagliari 1-0 al PUMA House of Football e si regala la vetta della classifica a pari punti con l'Hellas Verona.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 1 OTTOBRE

UNDER 14: 1° giornata di andata, Como-Milan 3-1 (30' Grilli)

DOMENICA 2 OTTOBRE

PRIMAVERA: 6° giornata di andata, Bologna-Milan 0-3 (10' e 45' Mangiameli, 32'st Alesi)

UNDER 18: 3° giornata di andata, Milan-Cagliari 1-0 (38'st Lanotte)

UNDER 17 FEMMINILE: 1° giornata di andata, Cremonese-Milan 0-6 (17' Minnei, 35' Zanisi, 36' Montaperto, 2'st Zapelli, 27'st Lupatini, 32'st Stendardi)

UNDER 16: 2° giornata di andata, Milan-Brescia 6-1 (2' Batistini, 17' e 32'st Cappelletti, 38' Camarda, 17'st e 27'st Liberali)

UNDER 15: 2° giornata di andata, Milan-Brescia 3-0 (35' Pinessi, 32'st Lupo, 33'st Lontani)

UNDER 13: 1° giornata di andata, Milan-Renate 5-0 (9', 11', 13', 15' Borsa, 14'tt Carbone)