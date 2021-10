Settore giovanile: il programma del week-end

Un weekend "casalingo": a eccezione della Primavera di Mister Giunti, che giocherà domattina alle 11.00 a Lecce, quasi tutte le altre formazioni del Settore Giovanile scenderanno in campo al Vismara, tra sabato e domenica. Chi non sarà impegnato nel centro sportivo rossonero, comunque, disputerà i propri impegni di campionato in territorio milanese. In un insolito fine settimana privo di viaggi sabato scenderanno in campo U17 e U11 Femminile, U14, U13, U10 e U9; domenica, invece, spazio a U15 e U13 Femminile, U11, U15, U16 e U18.

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 23 OTTOBRE

PRIMAVERA: 6° giornata, Lecce-Milan, ore 11.00 - CS "Heffort Sport Village" di Parabita (LC)

UNDER 11 FEMMINILE: 2° giornata, Ausonia-Milan, ore 15.15 - CS Ausonia, Milano

UNDER 9: 2° giornata, Ausonia-Milan, ore 15.15 - CS Ausonia, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Como, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 13: 4° giornata, Milan-Inter, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 10: 2° giornata, Milan-Enotria, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 14: 4° giornata, Pro Patria-Milan, ore 17.30 - Malerba, San Vittore Olona (Milano)

DOMENICA 24 OTTOBRE

UNDER 13 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Assago, ore 10.30 - CS Vismara

UNDER 11: 2° giornata, Ausonia-Milan, ore 11.15 - CS Ausonia, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 4° giornata, Milan Ladies-Milan, ore 12.15 - CS Atletico Milano, Milano

UNDER 15: 4° giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 - CS Vismara

UNDER 16: 4° giornata, Milan-Venezia, ore 15.00 - CS Vismara

UNDER 18: 5° giornata, Milan-Parma, ore 15.00 - CS Vismara