Settore giovanile: il programma del weekend

Ricchissimo fine settimana in arrivo per il Settore Giovanile rossonero, con tante sfide importanti in programma. Si parte dalla Primavera maschile di Mister Guidi, che dopo le vittorie su Bologna e Inter cercherà il colpo anche sul campo della Juventus. Sabato spicca anche l'impegno in trasferta dell'Under 17, ospite dell'Atalanta per riscattare il ko con l'Udinese. A caccia di rivincite anche la Primavera femminile, impegnata in Toscana contro l'Arezzo. Da sottolineare anche il triplo impegno casalingo contro il Cagliari per Under 18, Under 16 e Under 15.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 8 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 24ª giornata, Juventus-Milan, ore 13.00 - Allianz Training Center, Vinovo (TO)

UNDER 12: campionato, Enotria-Milan, ore 14.00 - CS Enotria, via Cazzaniga 26, Milano

UNDER 11: campionato, Milan-Cimiano, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Cimiano-Milan, ore 14.30 - Campo Casadei, via Don Calabria 16, Milano

UNDER 17: 18ª giornata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Ciserano (BG)

UNDER 12: campionato, Milan-Villa, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Milan-Rozzano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Città di Segrate-Milan, ore 15.15 - Stadio Comunale "Pastrengo", Segrate (MI)

UNDER 13: 11ª giornata, Milan-Brescia, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Pioltellese-Milan, ore 16.00 - Campo A. Rescigno, Pioltello (MI)

DOMENICA 9 FEBBRAIO

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, La Spezia-Milan, ore 9.00 - CS La Spezia, via Famagosta 79, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Futura Segrate, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 16ª giornata, Arezzo-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale dei Pini, Foiano della Chiana (AR)

UNDER 18: 21ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.30 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

UNDER 15: 17ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 17ª giornata, Milan-Cagliari, ore 16.00 - PUMA House of Football