Settore giovanile: il programma del weekend

vedi letture

Fine settimana con tre impegni importanti per il Settore Giovanile rossonero, tutti validi per fasi finali nazionali o interregionali. L'Under 13 è attesa dalla Final Four del campionato a Tirrenia. In campo anche le formazioni femminili: l'Under 15 scenderà in campo per l'andata dei Quarti di finale Scudetto contro la Sampdoria, mentre l'Under 17 sarà protagonista della fase nazionale del campionato Interregionale, con il match casalingo al PUMA House of Football contro il Napoli Femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 31 MAGGIO

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Sampdoria-Milan, ore 15.00 - F. M. Boero (Genova)

DOMENICA 1 GIUGNO

UNDER 13: Final Four - Albinoleffe-Milan-Parma-Roma, Centro di Preparazione Olimpica (Tirrenia, Pisa)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata - Fase Nazionale, Milan-Napoli, ore 11:00 - PUMA House of Football