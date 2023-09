Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera a Firenze

vedi letture

Dopo aver vinto anche all'esordio stagionale in Coppa Italia contro l'Entella, la Primavera di Mister Abate riprende il discorso con il campionato ed è attesa da una trasferta insidiosa: sabato alle 15.00 i rossoneri affrontano una Fiorentina che ha raccolto un solo punto nelle prime giornate e che quindi promette battaglia. La domenica, come detto, vedrà impegnate quattro squadre tra le mura di casa: al Centro Sportivo Vismara - PUMA House of Football scendono in campo U15 e U16 contro il Como, U18 contro il Sassuolo e la Primavera Femminile - di rientro dalla sosta - contro la Lazio. Ecco il dettaglio delle partite che ci attendono in questo fine settimana a tinte rossonere.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 30 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 5ª giornata di andata, Fiorentina-Milan, ore 15.00 - Stadio Fiesole, Viola Park (Bagno a Ripoli, FI).

La partita della Primavera sarà visibile (al di fuori dell'Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

DOMENICA 1 OTTOBRE

UNDER 15: 2ª giornata di andata, Milan-Como, ore 10.45 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 16: 1ª giornata di andata, Milan-Como, ore 13.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 18: 3ª giornata di andata, Milan-Sassuolo, ore 15.15 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 17: 4ª giornata di andata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti (Ciserano, BG)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di andata, Milan-Lazio, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano).