Settore giovanile: il programma del weekend. Primavera in campo alle 13

Via al mese di febbraio anche per il Settore Giovanile rossonero, pronto al primo weekend del nuovo mese. Ad aprire le danze sarà l'Under 17 (seconda), impegnata in uno scontro al vertice casalingo ospitando l'Udinese (terza). A concludere il programma toccherà alla Primavera femminile, in cerca di riscatto visto il passo falso di Como: il big match è servito, di scena a domicilio della Juventus capolista. E poi il Bologna per la Primavera di Mister Guidi dopo il pareggio agrodolce a Cremona, la Roma per l'Under 18, il Südtirol per Under 16 e Under 15.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 1 FEBBRAIO

UNDER 17: 17ª giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: 23ª giornata, Milan-Bologna, ore 13 - PUMA House of Football

UNDER 13: Campionato, Alcione-Milan, ore 15.00 - CS Kennedy (Milano)

UNDER 14: Campionato, Como-Milan, ore 17.00 - CS Rossini (Briosco)

DOMENICA 2 FEBBRAIO

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Victoria-Milan, ore 10.00 - Via Leonardo da Vinci 2, Noviglio (MI)

UNDER 14 FEMMINILE: Campionato, Milan-Agrisport, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 16ª giornata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - FCS Center (Maso Ronco)

UNDER 18: 20ª giornata, Roma-Milan, ore 11.30 - Campo A. Di Bartolomei (Roma)

UNDER 16: 16ª giornata, Südtirol-Milan, ore 13.30 - FCS Center (Maso Ronco)

PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Juventus-Milan, ore 15.30 - Allianz Training Center (Vinovo)