Settore giovanile: il programma del weekend. Primavera in campo domani alle 13

Altre giornate in arrivo con tanti impegni in calendario per il Settore Giovanile rossonero, con molte sfide casalinghe in programma. A partire dalle due formazioni Primavera, entrambe impegnate al PUMA House of Football: la maschile cerca un nuovo successo contro i campioni in carica del Sassuolo, la femminile vuole ritrovare il sorriso contro un'avversaria di prestigio come la Roma. In casa anche le due Under 17, con la femminile che avrà la prima giornata della sua fase interregionale contro la Juventus. Importante anche il triplo incrocio esterno con la Cremonese di Under 16, Under 15 e Under 13.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 15 FEBBRAIO

UNDER 11: campionato, Milan-Franco Scarioni, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-Rozzano, ore 11.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: 25ª giornata, Milan-Sassuolo, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: 19ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Pro Sesto-Milan, ore 15.30 - CS Comunale Breda, Sesto San Giovanni (MI)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata (fase interregionale), Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 12ª giornata, Cremonese-Milan, ore 16.30 - CS Giovanni Arvedi, Cremona

UNDER 12: campionato, Circolo Giovanile Bresso-Milan, ore 18.00 - Oratorio San Giuseppe, Bresso

DOMENICA 16 FEBBRAIO

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Football Club Milanese, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milan-Aldini, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 14: 14ª giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Città di Opera-Milan, ore 11.30 - CS Angelo di Napoli, Opera (MI)

UNDER 18: 22ª giornata, Bologna-Milan, ore 12.15 - Campo Enrico Filippetti, Zola Pedrosa (BO)

UNDER 15: 18ª giornata, Cremonese-Milan, ore 14.00 - CS Giovanni Arvedi, Cremona

PRIMAVERA FEMMINILE: 17ª giornata, Milan-Roma, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: 18ª giornata, Cremonese-Milan, ore 16.00 - CS Giovanni Arvedi, Cremona