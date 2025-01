Settore giovanile: il programma del weekend. Primavera in campo domenica mattina

Altro giro, altro weekend di partite per il Settore Giovanile del Milan, con alcuni esami importanti da affrontare. La Primavera di Mister Guidi, domenica alle 11.00, ospita al PUMA House of Football la Fiorentina, avversaria diretta di alta classifica. Stessa avversaria, stavolta in trasferta, per le pari età della Primavera Femminile. Prima di ritorno in trasferta a Empoli per l'U18, mentre saranno impegnate in casa U17 (contro il Como), U16 e U15 (entrambe contro il Cittadella). Di seguito il dettaglio di tutte le partite da seguire nel prossimo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 18 GENNAIO

UNDER 17: 2ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 14.30 - PUMA House of Football (Milano)

DOMENICA 19 GENNAIO

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 11.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 13.15 - PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 14.30 - Stadio Davide Astori - Viola Park (Bagno a Ripoli)

UNDER 18: 1ª giornata di ritorno, Empoli-Milan, ore 14.30 - CS Monteboro (Empoli)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 15.30 - PUMA House of Football (Milano)