Settore giovanile: il programma del weekend. Primavera in campo domenica mattina

È in arrivo l'ultimo weekend di gennaio, una due giorni con un programma ridotto ma intenso per le squadre del nostro Settore Giovanile. In copertina, senza dubbio, il Derby casalingo che attende l'Under 18, in campo lunedì 27 contro l'Inter. Doppia sfida a Cremona per l'Under 17 (sabato) e per la Primavera di Mister Guidi, reduce peraltro dal turno infrasettimanale contro il Lecce. In campo, domenica, anche la Primavera Femminile che riceve il Como per trovare un riscatto dopo la sconfitta del Viola Park con la Fiorentina. Impegno di campionato in vista anche per l'Under 14 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 25 GENNAIO

UNDER 17: 3ª giornata di ritorno, Cremonese-Milan, ore 14.30 - CS Giovanni Arvedi, Cremona

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Sangiuliano-Milan, ore 15.45 - CS Comunale, San Giuliano Milanese

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Rosatese, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 26 GENNAIO

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Cremonese-Milan, ore 11.00 - Campo Sportivo Amadio Soldi, Cremona

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 14.30 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 27 GENNAIO

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.30 - PUMA House of Football