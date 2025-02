Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in campo domenica mattina

Marzo è alle porte e il primo fine settimana del mese per il nostro Settore Giovanile sarà contraddistinto da tre Derby: sabato 1 l'Under 17 in casa dell'Inter, domenica 2 Under 16 e Under 15 ospiteranno i nerazzurri al PUMA House of Football. Fuori casa Primavera maschile, femminile e Under 18, mentre continua la fase interregionale dell'Under 15 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 1 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Nuova Bolgiano-Milan, ore 10.00 - Comunale A. Fortunato, San Donato Milanese (MI)

UNDER 17: 20ª giornata, Inter-Milan, ore 15.00 - KONAMI Youth Development Centre, Milano

UNDER 11: campionato, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata (fase interregionale), Milan-Hellas Verona, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 2 MARZO

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Rogoredo-Milan, ore 9.30 - Via Pizzolpasso 25, Milano

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milan-Romano Bianco, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: 28ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 11.00 - Stadio Aldo Olivieri, Verona

UNDER 15: 20ª giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 18ª giornata, Napoli-Milan, ore 14.30 - Stadio Antonio Landieri, Napoli

UNDER 18: 24ª giornata, Torino-Milan, ore 15.00 - Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)

UNDER 16: 20ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football