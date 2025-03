Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in campo lunedì

Weekend a braccetto per la Primavera, sia maschile che femminile di fronte alla Sampdoria, e per Under 16 e Under 15, impegnate in coppia a domicilio dell'Atalanta. Avversari e gare di livello anche per Under 18, Under 17 e Under 17 femminile di scena nel Derby. Sabato intenso, spesso in esterna, in programma esami da affrontare al massimo per archiviare al meglio il mese di marzo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 29 MARZO

UNDER 11: campionato, Aldini-Milan, ore 13.00 - CS Aldini Radice, via Felice Orsini (Milano)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Nuova Bolgiano-Milan, ore 14.00 - CS Fortunato (San Donato Milanese)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, San Giuliano-Milan, ore 14.30 - CS Comunale (Sesto Ulteriano)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan, ore 15.00 - KONAMI Youth Development Centre (Milano)

UNDER 12: campionato, Milan-Sedriano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Garibaldina 1932-Milan, ore 15.00 - CS Massola, via Don Minzoni (Milano)

UNDER 13: 18ª giornata, Milan-Lumezzane, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Milan-Sarnico, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 30 MARZO

UNDER 10: campionato, Villa-Milan, ore 9.00 - CS Villa, via Stefano Ussi (Milano)

UNDER 15: 23ª giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti, Corso Europa (Ciserano)

UNDER 14: 20ª giornata, Milan-Lecco, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: 23ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 23ª giornata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Corso Europa (Ciserano)

LUNEDÌ 31 MARZO

PRIMAVERA: 31ª giornata, Milan-Sampdoria, ore 18.00 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 1 APRILE

UNDER 18: 27ª giornata, Parma-Milan, ore 12.00 - Mutti Training Center (Collecchio)

PRIMAVERA FEMMINILE: 20ª giornata, Sampdoria-Milan, ore 15.30 - CS Boero, via di Pino (Genova)

UNDER 9: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 18.00 - PUMA House of Football