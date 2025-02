Settore giovanile, il resoconto dei risultati del weekend

vedi letture

Non si ferma il grandissimo momento della Primavera maschile, che corona una settimana da sogno col 3-0 sul campo della Juventus dopo le vittorie contro il Bologna in campionato e con l'Inter in Coppa Italia. Altra battuta d'arresto, invece, per la Primavera femminile. Bel colpo dell'Under 18, che sconfigge il Cagliari - come l'Under 16 e l'Under 15 - al PUMA House of Football mentre l'Under 17 pareggia sul campo dell'Atalanta.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 24ª giornata, Juventus-Milan 0-3 (23' rig. Bonomi, 2'st Sala, 22'st Victor)

PRIMAVERA FEMMINILE: 16ª giornata, Arezzo-Milan 1-0

UNDER 18: 21ª giornata, Milan-Cagliari 2-0 (5'st Geroli, 28'st Domnitei)

UNDER 17: 18ª giornata, Atalanta-Milan 1-1 (29' Lontani)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, La Spezia-Milan 4-1 (28'st Spagliardi)

UNDER 16: 17ª giornata, Milan-Cagliari 2-1 (3' Avogadro, 23'st Angelicchio)

UNDER 15: 17ª giornata, Milan-Cagliari 6-0 (3' De Nicola; 6' e 36' Jadid; 40' Borsa; 38'st Kateete; 43'st Marasco)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Pioltellese-Milan 5-4 (Ferrari x3, Parrella)

UNDER 13: 11ª giornata, Milan-Brescia 2-1 (Fresolone, Colombo)

UNDER 12: campionato, Milan-Villa 7-2 (Bernasconi x3; D'Anna, Gambarotto, Ruggeri, Sorrentino)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Enotria-Milan 5-2 (Campanella, Pinna)

UNDER 11: campionato, Milan-Cimiano 6-1 (Ilardi x2, Campus, Boriani, Palotta, Barhoumi)

UNDER 10: campionato, Milan-Rozzano 14-0 (Morganella x3, Ottaviano x3; Canito x2, Ferrara x2, Sabella x2; Licaj, Marsich)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Città di Segrate-Milan 1-1 (Aliprandi)