Settore giovanile rossonero, i match di oggi: doppia sfida all'Atalanta

vedi letture

Sarà la Primavera maschile, attesa dalla trasferta sul campo dell'Hellas Verona per tornare al successo in campionato, ad aprire le danze del nuovo fine settimana del Settore Giovanile rossonero. A seguire, l'Under 17 affronterà il Cagliari al PUMA House of Football, stesso impegno in programma per l'Under 18 ma nella giornata di domenica 10 marzo. Impegni casalinghi anche per Under 16 e Under 15, che ospiteranno l'Atalanta tra le mura amiche.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 10 MARZO

UNDER 13: 6ª giornata, Renate-Milan, ore 10.00 - CS Comunale (Veduggio con Colzano)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Cimiano, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 8ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 6ª giornata di ritorno, Milan-Lecco, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 8ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Arca-Milan, ore 15.30 - Campo U.S. Gescal Boys (Milano)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari, ore 16.00 - PUMA House of Football