Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera a Udine alle 13

Si riporta di seguito il programma di oggi, come da report di acmilan.com, del settore giovanile rossonero:

PRIMAVERA: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 13.00 - Stadio Guido Teghil, Lignano Sabbiadoro

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Scarioni 2, Milano

UNDER 10: 2ª giornata, Masseroni-Milan, ore 14.00 - Via Madruzzo 3, Milano

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Acc. Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Enotria-Milan, ore 15:15 - Centro Sportivo Enotria, Milano

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-San Giuliano, ore 17.00 - PUMA House of Football, Milano