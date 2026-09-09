Milan, settore giovanile: tutte le operazioni in entrata e in uscita dell'estate

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Il Milan ha comunicato tutte le operazioni in entrata e in uscita dell'estate per quanto riguarda il settore giovanile rossonero

Tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossonero, il Milan ha comunicato tutte le operazoni in entrata e in uscita dell'estate afferenti al settore giovanile del club milanista. Di seguito si riporta la lista dei nuovi arrivi e dei calciatori ceduti:

OPERAZIONI IN ENTRATA

Ludovico Di Nella, nato nel 2008, proveniente da Club Milano

Giacomo Zanini, nato nel 2011, proveniente da FC Lumezzane

Riccardo Martello, nato nel 2011, precedentemente svincolato

Achile Baù, nato nel 2012, proveniente da L.R. Vicenza

Thyago Baldelli, nato nel 2012, proveniente da A.S. Gubbio 1910 SRL

Giovanni Porricelli, nato nel 2012, precedentemente svincolato

Alaa Rami Ibrahim Abdou Salama, nato nel 2012, precedentemente svincolato

OPERAZIONI IN USCITA

Paolo Mazzucchelli, nato nel 2009, trasferito a FC Lumezzane

Andrea Zaffanelli, nato nel 2009, trasferito in prestito a FC Varese