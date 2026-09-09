Milan, settore giovanile: tutte le operazioni in entrata e in uscita dell'estate
Tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossonero, il Milan ha comunicato tutte le operazoni in entrata e in uscita dell'estate afferenti al settore giovanile del club milanista. Di seguito si riporta la lista dei nuovi arrivi e dei calciatori ceduti:
OPERAZIONI IN ENTRATA
Ludovico Di Nella, nato nel 2008, proveniente da Club Milano
Giacomo Zanini, nato nel 2011, proveniente da FC Lumezzane
Riccardo Martello, nato nel 2011, precedentemente svincolato
Achile Baù, nato nel 2012, proveniente da L.R. Vicenza
Thyago Baldelli, nato nel 2012, proveniente da A.S. Gubbio 1910 SRL
Giovanni Porricelli, nato nel 2012, precedentemente svincolato
Alaa Rami Ibrahim Abdou Salama, nato nel 2012, precedentemente svincolato
OPERAZIONI IN USCITA
Paolo Mazzucchelli, nato nel 2009, trasferito a FC Lumezzane
Andrea Zaffanelli, nato nel 2009, trasferito in prestito a FC Varese
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