Settore giovanile rossonero, i match di oggi: U13 di scena a Monza

Si riportano di seguito i match in programma oggi del settore giovanile rossonero, comunicati da acmilan.com:

UNDER 13: 2° turno fase interregionale, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Monzello, Monza (MB)

UNDER 15 FEMMINILE: 2° turno fase interregionale, Milan-Fiorentina, ore 16.00 - CS Vismara, Milano

Programma ridotto, ma soltanto nel numero delle partite ufficiali, per il weekend del Settore Giovanile rossonero. Tre giorni di gare cruciali per le squadre impegnate, tra fasi interregionali e ultime giornate, aspettando il ritorno in campo delle rappresentative rossonere già qualificate alle loro fasi nazionali. Proprio a proposito di fase interregionale, trasferte a Monza e Genova - contro il Genoa - per Under 13 e Under 14, impegno casalingo al Vismara con la Fiorentina per l'Under 15 femminile.