Settore giovanile, tutti i risultati del weekend rossonero

Sorride all'Under 15 e all'Under 16 il weekend di partite appena concluso. Entrambe le squadre erano impegnate al PUMA House of Football contro il Cittadella, e per entrambe è arrivata una vittoria netta. 3-0 per l'Under 15, 4-1 per l'Under 16. Doppia sconfitta, invece, per le due Primavera, che cadono tutte e due di misura contro la Fiorentina. Pareggi per Under 17 e Under 18: la prima in casa contro il Como, la seconda in trasferta contro l'Empoli. Ecco il dettaglio dei risultati del fine settimana.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 17: 2ª giornata di ritorno, Milan-Como 1-1 (30' Nolli)

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina 0-1

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 3-0 (22' e 11’st Jadid, 2’st Borsa)

PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Fiorentina-Milan 2-1 (De Marco)

UNDER 18: 1ª giornata di ritorno, Empoli-Milan 2-2 (12'st Melchionda, 49'st Batistini)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 4-1 (2', 39' e 11'st Avogadro, 39'st Rusu)