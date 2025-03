Simone Lontani, l'attaccante del Milan che sta facendo volare l'U17 in campionato

Seconda vittoria e quinto risultato utile consecutivo per il Milan Under 17 di Renna, che ieri pomeriggio al Centro Sportivo San Filippo ha superato il Brescia con un convincente 2-0. Un gol per tempo: la sblocca Zaramella, nella ripresa ci pensa La Mantia a siglare il raddoppio definitivo.

Il titolo di MVPlayer LGI va a Simone Lontani. L'attaccante rossonero, nonostante non sia riuscito a finire sul tabellino dei marcatori, si è reso comunque protagonista di alcune giocate degne di nota. Citiamo quella sul finire del match, dove "salta" il difensore avversario con uno splendido tunnel e poi tenta la conclusione dai 25 metri, colpendo in pieno la traversa. Oltre a ciò, si rivela una propria "spina nel fianco" per la retroguardia di Belingheri, che ha faticato a contenerlo per tutti i 90 minuti.

Non ci sono dubbi: il numero 9 rossonero è il migliore in campo di questa partita!