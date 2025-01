Under 17, il Milan batte il Cagliari 3-0: sugli scudi capitan Lontani

Dopo la pausa natalizia ricomincia il campionato Under 17 con la prima giornata del girone di ritorno. Per il Cagliari, che ha chiuso l’anno nel migliore dei modi con una bellissima vittoria contro la capolista Inter, il 2025 si è aperto con un altro confronto importante: al Crai Sport Center di Assemini arrivava il Milan, l’altra capolista, che nel girone d’andata ha annientato i rossoblu con un sonoro 9-1. Era la prima giornata, è passato tanto tempo ed è cambiato molto, certamente il successo dei sardi contro l’Inter doveva tenere i rossoneri con le antenne dritte, sottovalutare l’avversario sarebbe stato un rischio che si sarebbe potuto pagare a caro prezzo.

La prima frazione, infatti, risulta assai equilibrata, anzi sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco e, seppur non collezionando troppe occasioni, davano l’impressione di poter far male da un momento all’altro, magari con una giocata del loro giocatore più in forma, quel Cardu che segnò all’Inter per poi ripetersi la settimana dopo in Under 18 contro la Roma. Per l’occasione è stato schierato in un attacco a due con al suo fianco Massoni, vista l’assenza per infortunio di Costa. Nonostante questo, sono gli ospiti a passare in vantaggio con un tiro di Lontani, il capitano rossonero che dalla distanza beffa un non irresistibile Filigheddu. Il Milan chiude quindi il primo tempo in vantaggio, facendo vedere una volta per tutte perché è lassù davanti a tutti: pur non giocando in maniera brillante, anche per meriti di un bel Cagliari, in qualche modo, è comunque riuscito a risolvere la contesa.

A inizio ripresa, il mister rossonero Giovanni Renna cambia due dei tre ammoniti della prima frazione, altro elemento che dimostra quanto i lombardi abbiano sofferto l’agonismo messo in campo dai sardi. La sensazione è di un Milan diverso, molto più sul pezzo e reattivo, un Milan che inizia a giocare come sa fare, mostrando tutta la sua qualità. Cissé diventa il padrone assoluto del centrocampo non facendo passare niente e nessuno, La Mantia e Lontani aumentano il livello delle loro giocate e il più giovane in campo, il classe 2009 Pisati, dimostra tutta la sua abilità palla al piede non facendo pesare minimamente l’anno di differenza con gli altri 21 in campo. Con il gol del raddoppio, siglato al 71’ dal subentrato Zaramella, la partita praticamente finisce. I padroni di casa raramente riescono a rendersi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore rossonero Pittarella, risultato invece decisivo in alcune occasioni nel primo tempo.

Il gol del definitivo 0-3 porta il nome di Pisati, bravo a trasformare in rete un bel cross dalla sinistra dell’MVPlayer LGI Lontani. Con questo successo, in virtù della contemporanea vittoria dei cugini sul Venezia, le due milanesi rimangono a braccetto al comando del girone B, con la sorpresa Udinese (squadra con la miglior difesa) che insegue a soli 2 punti di distanza.

Il prossimo turno il Cagliari sarà impegnato a Venezia, mentre per il Milan sarà derby contro il Como.