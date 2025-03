Viareggio Women's Cup, oggi alle 15 la fine Milan-Juventus

Per il quarto anno consecutivo il Milan Primavera Femminile è in finale alla Viareggio Women's Cup. Un grande risultato per il settore giovanile rossonero che testimonia la bontà del lavoro fatto dal club in questo settore. Le rossonere sono campionesse in carica da due anni consecutivi, dopo che tre anni fa persero l'atto finale contro le danesi del Brondby. In finale il Diavolo affronterà oggi alle 15 le pari età della Juventus che hanno conquistato le prime due edizioni della competizione. Chi vince va primo in solitaria nell'albo d'oro.

Questo il programma odierno della Viareggio Women's Cup:

5°/6° posto: LIVORNO-SPAL

Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 15)

3°/4° posto: WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTATIVA LND

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

1°/2° posto: MILAN-JUVENTUS

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 15)