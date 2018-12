acmilan - Milan-Fiorentina, time machine: la sfida del 1987

Il Milan perde, e anche in maniera piuttosto beffarda. Ma per i tifosi rossoneri quella partita resta una folgorazione. La velocità di gioco, la sua intensità, la produzione di occasioni da rete: tutti fattori che hanno esaltato il popolo milanista, in maniera totalmente indipendente dal risultato finale. Assente Baresi, con Gullit e Van Basten agli inizi, con Mussi, Bianchi e Bortolazzi contemporaneamente in campo: era il primo Milan di Sacchi, non ancora quello nella sua versione definitiva. Eppure, nonostante i gol nel finale di Diaz e Roberto Baggio, i tifosi rossoneri se ne innamorarono subito. Colpo di fulmine allo stato puro.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 0-2

MILAN: G. Galli, Mussi, W. Bianchi, Ancelotti, F. Galli, Tassotti, Donadoni, Bortolazzi (24' Evani), Van Basten, Gullit, Virdis (31'st Massaro). All.: Sacchi.

FIORENTINA: Landucci, Contratto, Carobbi, Gelsi, Battistini, Hysen, Berti, Onorati, Diaz, Baggio (42'st Pellegrini), Di Chiara (36'st Bosco). All.: Santarini.

Arbitro: D'Elia.

Gol: 31'st Diaz (F), 33'st Baggio (F).