Abraham pista parallela a quella di Lukaku: insieme costerebbero quanto Zirkzee

vedi letture

Joshua Zirkzee è sempre più lontano dal Milan, non solo per l'interesse del Manchester United ma anche perché l'agente Kia Joorabchian non avrebbe alcuna intenzioni di smuoversi dai 15 milioni di euro di commissioni che avrebbe chiesto per chiudere l'affare con i rossoneri. Per una questione di principio Giorgio Furlani non pagherà questa cifra all'agente iraniano, motivo per il quale la dirigenza rossonera si sarebbe iniziata a muovere valutando altri profili.

In questi giorni è tornato in auge il nome di Romelu Lukaku, ma sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sarebbe anche il nome di Tammy Abraham, il quale parrebbe essere una pista parallela al belga, motivo per il quale l'uno non escluderebbe per forza l'altro. Stando però a La Gazzetta dello Sport, il problema principale di questa doppia importante operazione in attacco per il Milan sarebbe rappresentato dagli stipendi che percepirebbero i due attaccanti (7.5 Lukaku e 5 Abraham nell'ultimo anno in giallorosso), ma il fatto che insieme verrebbero a costare quanto Zirkzee potrebbe portare il Diavolo a compiere uno sforzo per prendere due al posto di uno.