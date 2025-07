Adli tra Sassuolo ed Arabia: il francese preferirebbe restare in Serie A

Yacine Adli non rientra nei piani presenti e futuri del Milan, e la retrocessione in U23 non puà che confermare questa cosa. Il centrocampista francese non ha mai convinto Max Allegri, e dunque è stato invitato a trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

Per l'ex Bordeaux si è parlato tanto di Arabia Saudita nel corso delle ultime settimane, ma secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport Adli preferirebbe di gran lunga una nuova esperienza italiana (o comunque europea) rispetto a quella araba. E qui entra in gioco il Sassuolo, che nella serata di venerdì, tramie le parole del suo dirigente Giovanni Carnevali, ha difatti ufficializzato l'interesse per il centrocampista franco-algerino, che adesso non aspetta altro che le cose possano evolversi per il meglio tra i due club.