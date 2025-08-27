Agenti di Harder attesi a Lisbona nelle prossime ore per sbloccare la trattativa

vedi letture

Il Milan ha scelto il suo attaccante: il centravanti che si unirà a Santiago Gimenez nel reparto offensivo rossonero sarà Conrad Harder, calciatore danese di 20 anni che l'anno scorso lo Sporting Club di Lisbona comprò per 19 milioni e che oggi è pronto a rivendere per un totale di 27 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Gli accordi ci sono ma mancano ancora gli ultimi dettagli da limare, oltre che la nuova punta per il club portoghese che attende il via libera per Ioannidis, domani impegnato in Europa League con il Panathinaikos.

Nel video pubblicato questa notte sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa per Harder: "L’attaccante è sempre Conrad Harder: a oggi l'operazione non è chiusa al 100%, non c’è ancora l’ok per viaggiare. Mancano ancora alcuni piccoli dettagli. Gli agenti di Harder sono attesi a Lisbona nelle prossime ore per sbloccare e limare tutti gli ultimi dettagli. È il nome più vicino per l’attacco del Milan. Voglio raffreddare il nome di Lukebakio: non ci risulta per due motivi. Il primo è che il Milan come ruoli ha altre priorità; poi c’è un tema di costi; e poi ci metto anche l’età, con 27 anni non rientra nei parametri".