Alessandro Longoni lascia il Milan: sarà un nuovo giocatore del PSG

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Sul suo canale YouTube Fabrizio Romano non ha escluso a una permanenza di Luka Modric nel Milan anche nella prossima stagione

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sull'addio di un talento del settore giovanile rossonero e sul futuro di Luka Modric.

Alessandro Longoni al PSG

"Alessandro Longoni, portiere di proprietà del Milan, a scadenza di contratto in cui ha fatto la differenza questo vuoto di potere durato qualche settimana. Adesso non è più così ma in questo periodo il Milan non ha avuto la possibilità di rilanciare gli assalti stranieri per Longoni. Ci avevano fatti dei pensieri diverse squadre all'estero, ma a vincere la corsa è il PSG, che prende un altro portiere a zero dopo Donnarumma a zero dal Milan. Longoni è un portiere di potenziale, talento, ma è fatta. Sarà il terzo portiere del PSG, e questa è la scelta del club perché Renato Marin andrà giocare in prestito".