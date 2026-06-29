Top 10 degli acquisti più onerosi del Milan, 4 sono portoghesi: ecco di chi si tratta
Goncalo Ramos sarà l'attaccante della prossima stagione dei rossoneri. Concluso l'affare tra PSG e Milan per una cifra che arriva a toccare i 70 milioni di euro, 65 di base fissa più 5 di bonus. Grazie a questo enorne esborso da parte di Gerry Cardinale, il classe 2001 diventa l'acquisto più oneroso della storia del Milan.
TOP 10 ACQUISTI PIÙ ONEROSI DELLA STORIA DEL MILAN: 4 SONO PORTOGHESI
Nella top 10 degli acquisti più onerosi della storia rossonera, 4 di questi sono giocatori portoghesi. Al 6° troviamo Andrè Silva, arrivato al Milan nel 2017 per 38 milioni di euro. Al 4° posto c'è Manuel Rui Costa, l'unico giocatore dei 4 appartenente ad un'altra epoca, arrivato in rossonero nel 2001 per 41,22 milioni di euro. Al 2° posto troviamo Rafa Leao, acquistato nel 2019 per 49,5 milioni di euro e infine al primo posto c'è proprio Goncalo Ramos con 74 milioni di euro.
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