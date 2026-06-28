Mendes ha già avviato i contatti tra il Milan e Marc Casadò del Barcellona

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Tra gli obiettivi giovani del Milan c'è anche Marc Casadò, altro giocatore della scuderia Mendes, che vuole giocare di più

Il Milan ha intenzione di muoversi molto in chiave mercato in questa prima fase di trattative, con la sessione estiva che si aprirà ufficialmente nella giornata di domani. Dopo aver chiuso il colpo Gonçalo Ramos e dopo che si sta lavorando in queste ore anche per un difensore come Antonio Silva, potrebbe arrivare anche un terzo colpo dalla scuderia di Jorge Mendes che sta diventando protagonista assoluto delle trattative di Casa Milan: nel mirino è finito il centrocampista classe 2003 Marc Casadò del Barcellona.

MILAN-CASADÒ: MENDES AVVIA I CONTATTI

Marc Casadò, giovane centrocampista classe 2003, è cresciuto e ha giocato sempre nel Barcellona: non ha mai cambiato suqadra ma quest'estate le cose potrebbero prendere una piega differente. Il giovane catalano vuole giocare e sfruttando il suo contratto in scadenza nel 2028 vorrebbe trovare una nuova esperienza. Il suo agente Jorge Mendes ha già avviato i primi contatti con il Milan: successivamente bisognerà sedersi al tavolo anche con il club blaugrana. È una possibilità.