Schjelderup al Brugge? Rui Costa chiude la porta. Milan e Como osservano

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Uno dei talenti più puri del Benfica, il norvegese Andreas Schjelderup, non andrà al Club Brugge: parola di Rui Costa. Milan e Como interessati

Andreas Schjelderup, attaccante classe 2004, è uno dei tanti talenti che la Norvegia, e il Bodo Glimt in particolare, sta sfornando negli ultimi anni. Dal 2023 lo scandinavo è un calciatore del Benfica dove finalmente in quest'ultima stagione, non tanto positiva per le aquile di Lisbona, ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista e mettere in mostra tutte le sue qualità. Oggi è impegnato al Mondiale con una delle squadre più promettenti insieme ad Haaland, Odegaard e compagni.

SCHJELDERUP, NO AL CLUB BRUGGE: MILAN E COMO INTERESSATI

Secondo quanto riporta A Bola questa mattina, il Presidente del Benfica Rui Costa, ex calciatore rossonero, è stato molto chiaro alla domanda su un possibile trasferimento di Schjelderup al Club Brugge: "Mai". Parole molto nette e chiare che fanno seguito a una proposta che il club belga aveva avanzato nel mese di gennaio ma che era ritenuta troppo inferiore al reale valore: ai tempi il Benfica chiedeva 20 milioni. Oggi il valore del norvegese è ulteriormente creesciuto e se qualcuno volesse comprarlo, come Milan e Como che sono interessate al profilo, dovrebbe mettere sul tavolo almeno 30 milioni.