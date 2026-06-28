Moretto: "Si sta accostando con forza il nome di Diallo al Milan, ma lo United ad oggi non ha voglia di farlo uscire"

vedi letture

Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan soffermandosi su due nomi accostati al Diavolo in queste ore.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan soffermandosi in modo particolare su due nomi che sono stati accostati al Diavolo: "Si sta accostando con forza non solo il nome di Ugarte ma anche quello di Amad Diallo, perché l'ex Atalanta ha fatto benissimo al Manchester United soprattutto con Amorim. Era un po' il pupillo del portoghese ma ci dicono che ad oggi il Manchester United non voglia farlo uscire. Per lo United è un calciatore importante per il futuro, magari ne usciranno altri, ma ad oggi il futuro di Diallo è strettamente legato allo United nonostante Amorim lo apprezzi tantissimo e lo consideri uno dei talenti più importanti d'Europa".

Su Manuel Ugarte

"Vi posso dire che sì, chiaramente i rumors ovviamente adesso tanti calciatori che ha allenato Amorim vengono accostati al Milan, ma in verità non c'era nulla tra le parti, nemmeno contatti, ma l'infortunio ai legamenti che ha accusato Ugarte al mondiale e che lo terrà fuori 7/8 mesi chiaramente toglie Ugarte dal mercato. Lo United si rinforzerà sul mercato, ma la possibilità che Ugarte possa lasciare lo United ed andare al Milan è nulla".