Allegri e il summit di ieri con la dirigenza: tre richieste avanzate

Dopo la sconfitta contro la Cremonese il Milan ha già convocato l'unità di crisi, che riunitasi nella mattinata di ieri ha tracciato le linee non solo per il futuro ma anche per questi ultimi, movimentati, giorni di calciomercato.

In occasione dell'esordio contro i grigiorossi la formazione rossonera ha dimostrato di avere diverse lacune importanti che si possono risolverse solo tramite alcuni innsesti. Per questo motivo i colleghi del Corriere della Sera hanno riportato che in occasione dell'incontro di ieri in sede Max Allegri ha avanzato tre richieste alla sua dirigenza: un nuovo centravanti, preferibilmente Vlahovic anche se si sta affondando il colpo su Conrad Harder dello Sporting, un centrocampista, facendo ovviamente il nome del suo pupillo, Adrien Rabiot, ed un centrale di difesa che abbia la percezione del pericolo ed attenzione, identikit che potrebbe rispondere al nome di Mehdi Demiral o Kim Min Jae.