Anche Tottenham e Aston Villa hanno contattato l'entourage di Rabiot

Non solo Milan. Stando a quanto riportato dai colleghi di RMC Sport, anche Tottenham e Aston Villa hanno contattato l'entourage di Adrien Rabiot per capire la fattibilità di quest'operazione. Come il Milan, però, le due società di Premier League non sarebbero ancora passate per il Marsiglia, che valuta il 30enne francese 15 milioni di euro.

In merito al futuro dell'ex Juventus ha parlato anche Gianluca Di Marzio dicendo: "Il Milan ha provato a capire la fattibilità dell'operazione Rabiot. Dopo aver provato ieri per Fabbian, e il Bologna ha detto di no, ha cercato di capire la fattibilità dell'operazione Rabiot. Ha avuto dei contatti con l'entourage del giocatore, ancora non con il Marsiglia, che vuole 15 milioni di euro, senza contropartite per lasciarlo andare. Ma cosa ha percepito il Milan questa sera? Ha percepito che il calciatore ha ancora in testa di rimanere al Marsiglia. La sua priorità sarebbe quella di ricucire il rapporto e restare lì. Qualora dovesse dare un'apertura invece nelle prossime ore allora è chiaro che il Milan potrebbe perseguire questa squadra. Ma il calciatore per il momento non ha ancora dato questo tipo di apertura".