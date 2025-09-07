Arnau Martinez del Girona è l'idea di Tare per il calciomercato invernale

Su quella fascia il Milan ha investito poco meno di un mese fa 10 milioni di euro per Zachary Athekame, ma l'ex Young Boys per il momento si è dovuto accomodare in panchina perché ritenuto non ancora pronto da Max Allegri e staff.

E chissà se entro gennaio lo sarà, visto che stiamo comunque parlando di un profilo giovane, talento grezzo da forgiare e lavorare. A fronte di questo potrebbero volerci più di sei mesi, motivo per il quale il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già messo gli occhi su Arnau Martinez, classe 2003 del Girona che il Milan ha cercato invano negli ultimi giorni dello scorso calciomercato estivo dopo aver ceduto Alex Jimenez al Bournemouth. Lo spagnolo potrebbe essere la soluzione ideale per sistemare la fascia destra rossonera, che per il momento si gode un super in forma Saelemaekers.