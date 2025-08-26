Arrivano smentite sul fronte Juanlu Sanchez: il Milan non ha avuto contatti con il Siviglia per il terzino

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan dopo le ultime notizie di giornata: “È vero che De Zerbi negli ultimi giorni ha aperto a una possibile continuità nel Marsiglia, spiegando di come qualora ci fosse la possibilità di ricucire questo strappo, farebbe di tutto per trattenere Rabiot. Ma Rabiot, che ha anche un contratto in scadenza con il Marsiglia nel giugno 2026, è sul mercato e ci sono diversi club che hanno cominciato a sondare la situazione per lui. In particolare uno. La novità di oggi, delle ultime ore, è che il Milan ha avviato i primi contatti diretti per ingaggiare Adrien Rabiot. È una richiesta di Allegri. È vero, Allegri è alla ricerca di una mezzala, di un giocatore che possa inserirsi anche in avanti, ma soprattutto, al di là delle qualità tecniche, Allegri è alla ricerca di un giocatore che possa alzare il carisma e la personalità all’interno della rosa rossonera. Adrien Rabiot è un calciatore che Allegri stima tantissimo e sicuramente è il profilo giusto secondo l’allenatore per migliorare ulteriormente la rosa rossonera.

Su Juanlu Sanchez: “Non mi risulta che il Milan sia su Juanlu Sanchez del Siviglia. Non ci sono stati contatti oggi per quanto riguarda questa situazione”.