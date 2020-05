AS - Milan in vantaggio su Jordi Escobar: i rossoneri ci hanno provato già a gennaio

Il Milan su Jordi Escobar, talentuosa promessa del Valencia. Dopo le ultime voci arriva la conferma dall'autorevole giornale spagnolo AS: i rossoneri ci avevano già provato a gennaio, decidendo poi di rimandare l'operazione, magari già questa estate. Il giovane attaccante ha un contratto fino al 2022 e avrebbe voluto imporsi al Valencia, ma a sorpresa il club iberico non lo ha inserito tra i calciatori che si aggregheranno alla prima squadra nel precampionato. Di conseguenza questa esclusione potrebbe facilitare un'uscita del ragazzo, paragonato a Lewandowski come fisico e doti tecniche. Sul ragazzo c'è anche l'interessamento di una formazione di Premier League, ma il Milan è in vantaggio essendo da tanto tempo sul giocatore.