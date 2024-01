Baiocchini: "Il Milan potrebbe prendere un difensore in prestito con un diritto di riscatto"

Nell'edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, Emanuele Baiocchini ha parlato dei movimenti invernali del Milan focalizzandosi sulle operazioni in entrata relative alla difesa, facendo il punto sulla questione Alessandro Buongiorno e sulla possibile soluzione alternativa. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan se deve fare un'intervento lo fa bene, che valga anche per il futuro. Andare a prendere Buongiorno va bene, ma solo se Cairo dovesse abbassare le proprie pretese e valutare bene Colombo. Se questo succedesse il centrale del Torino potrebbe tornare d'attualità nei prossimi giorni. Se questo non potesse succedere da qui a giungo il Milan potrebbe prendere un giocatore in prestito con un diritto di riscatto che se non dovesse essere troppo alto lo riscatterebbe se dovesse fare bene, in caso contrario ritornerebbe al mittente a fine stagione. Un esempio potrebbe essere Kiwior dell'Arsenal, che piace tanto".